Grifols купила разработки антибиотиков у обанкротившегося партнера

Испанская фармацевтическая компания Grifols («Грифолз») заключила соглашение о приобретении активов у обанкротившегося разработчика антибиотиков – компании Aradigm («Арадигм», США), сообщает FiercePharma.

По условиям соглашения, Grifols возьмет на себя долговые обязательства Aradigm в объеме 32 млн долл. и еще выплатит 3 млн долл. в обмен на полные права на три разработки.

Неприятности Aradigm начались в 2018 году, когда FDA отклонило заявку на ингаляции с ципрофлоксацином, затребовав от компании повторения двухлетних клинических исследований (КИ) III стадии.

Grifols помогла Aradigm осуществить эти КИ для лечения бронхоэктаза, не связанного с муковисцидозом. Испанская компания приобрела 48% акций Aradigm и еще купила 20% конвертируемых облигаций американской компании.

Между тем, примерно год назад Aradigm инициировала процедуру банкротства. В приобретении ее активов заинтересовался ряд компаний, но к ноябрю 2019 года Grifols выступила с предложением купить эти активы. Тем не менее, конкуренты не сдавались.

В конце концов, испанская компания выступила с окончательным предложением.

Неделей ранее Aradigm объявила о том, что Grifols преодолела сопротивление конкурентов и выступила с окончательным предложением о приобретении активов компании, в которые вошли две дозировки ингаляций с ципрофлоксацином (Apulmiq и Lipoquin), а также субстанция.

Испанская компания приобрела глобальные права на Apulmiq (тогда Pulmaquin) в 2013 году.

В 2019 году объем продаж Grifols составил 4,5 млрд евро.

Дугин Илья

pharmvestnik