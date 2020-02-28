Владимир Малинников из «Протек» возглавил аптечный формат «Магнита»

В сферу ответственности Владимира Малинникова войдет стратегическое и операционное руководство сетью «Магнит Аптека», а также обеспечение эффективных поставок в этот формат. Он будет напрямую подчиняться президенту, генеральному директору «Магнита» Яну Дюннингу, сообщили в ПАО «Магнит».

К исполнению обязанностей Малинников приступает завтра. «Потенциал у компании очень высокий, — сказал он «ФВ». — В первую очередь я займусь расширением аптечной сети».

«Я очень рад, что к нам присоединился Владимир Малинников, имеющий глубокую экспертизу и разноплановый опыт в фармацевтической отрасли, — прокомментировал Ян Дюннинг. — Мы верим в аптечный формат «Магнита», он органично дополняет наши традиционные магазины у дома, позволяя покрывать больше потребностей наших покупателей в одной локации. Сегодня «Магнит Аптека» является самой быстрорастущей аптечной сетью в России и входит в число крупнейших игроков на этом рынке. Наша задача — повысить эффективность этого формата и обеспечить его устойчивый рост».

Руководитель направления «Здоровье и красота» в сети «Магнит» Валерия Солок и гендиректор «Магнит-Фарма» Сергей Перминов уволились из компании.

Владимир Малинников в 2013 году стал первым зам. гендиректора в ЗАО ЦВ «Протек». С 2005 до 2008 года он занимал руководящие должности в «Протек» в регионе «Волга». В 2010 году Малинников перешел в ООО «Ригла» заместителем генерального директора по управлению регионами, а через год стал директором по регионам ЦВ «Протек».

Коберник Ольга

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