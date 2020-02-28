Минздрав и Росздравнадзор закрыли аптеку после расследования «ФВ» о нелегальной доставке

Росздравнадзор пресек деятельность онлайн-аптеки после контрольной закупки редакцией «ФВ» психотропных препаратов без рецепта с доставкой в Минздрав и в само надзорное ведомство. Через сутки после публикации репортажа сотрудники службы изъяли в аптеке электронные носители, рецептурные препараты и журналы заказов. Они отправили заявление о блокировке сайта в прокуратуру.

Росздравнадзор возбудил дело

Министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил столичный Росздравнадзор разобраться с нелегальной доставкой психотропных препаратов в здания Минздрава и РЗН. В ходе проверки возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Это следовало из пресс-релиза, поступившего в редакцию «ФВ» 16 февраля, через день после публикации расследования о нелегальной доставке рецептурных средств.

Одновременно с проверкой аптеки главный специалист-эксперт отдела контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения столичного Росздравнадзора Георгий Пацурия запросил у редакции «ФВ» для приобщения к делу документы журналистского расследования.

По официальному запросу службы редакция предоставила чеки и накладные рецептурных препаратов, лекарства «Феназепам», «Золофт», «Кеторол», «Омез», а также видео и аудиозаписи заказов и закупок.

Контрольная закупка в январе 2020 года стала продолжением расследования в июле 2019 года, когда в редакцию «ФВ» доставили психотропные препараты без рецептов из десяти онлайн-аптек с восемью юрлицами.

Непотопляемая онлайн-аптека

В январе 2020 года большинство организаций из летнего списка отказали «ФВ» в доставке рецептурных препаратов. «Мы сейчас не доставляем: ходят общественные организации и поднимают шум, если не по законодательству продают лекарства», — сказали «ФВ» в одной из аптек.

Согласилась привезти лекарства всего одна аптека. Она находится по адресу: ул. Бориса Галушкина, д. 9. Согласно полученным накладным при покупке рецептурных лекарств это та самая аптека, что доставила заказ в рамках расследования «ФВ» в прошлом июле. Не изменились ни накладные, ни сайты, с которых можно было сделать заказ: 9800000.ru и kremkosmetika.ru. Операторов и курьеров не смутило название учреждений для доставки: Минздрав и Росздрав. Имя Михаил Мурашко , на которое доставлялись препараты в Минздрав, было указано в накладной.

После прошлой проверки РЗН у аптеки поменялось только юрлицо. Если в июле 2019 года реализацию вело ООО «Алтея», то в январе 2020 года на чеках было указано ООО «Фармасет», зарегистрированная в октябре 2019 года.

В отношении юридических лиц процедура пресечения детально прописана, но вот для закрытия сайтов аптек у надзорной службы не хватает рычагов, рассказал «ФВ» собеседник в Росздравнадзоре. Он может лишь инициировать блокировку через запросы в правоохранительные органы. Процедура может занять больше года. Владельцы незаконного бизнеса при закрытии сайта могут поменять домен на физическое лицо и продолжить работу.

Кроме того, РЗН может приостановить действие аптеки. В случае доказанного нарушения №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» онлайн-аптеке грозит штраф в размере до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Серый рынок

Оборот онлайн-рынка лекарств в 2019 году достиг 80-90 млрд руб., 10% от него занимает дистанционная доставка лекарств. Об этом сообщил «ФВ» партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников. По подсчетам аналитика, рынок в 2019 году вырос на 87%. Средний чек онлайн-заказов с доставкой сегодня составляет 3 тыс. руб. и в мегаполисах, и в регионах.