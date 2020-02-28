Администрация Трампа запросила 2,5 млрд долл. на борьбу с коронавирусом

Администрация Президента США Дональда Трампа попросила у Конгресса 2,5 млрд долл. на борьбу с коронавирусом, из которых более 1,5 млрд долл. планируется направить на разработку вакцины, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Мировые финансовые рынки остро реагируют на угрозу распространения нового коронавируса. На этом фоне администрация Президента США старается показать готовность к борьбе с заболеванием, несмотря на небольшое число инфицированных на территории США.

По словам представителя Административно-бюджетного управления администрации Президента США Рэчел Семмель, администрация серьезно воспринимает угрозу распространения нового коронавируса. Именно такой суммы не хватает для того, чтобы активировать разработку вакцины и закупки необходимых материалов и средств защиты, полагает она.

На самом деле понадобится только 1,5 млрд долл. дополнительного финансирования, поскольку остальные средства будут аккумулированы из уже одобренного Конгрессом бюджета. В частности планируется привлечь неиспользованные средства, выделенные для борьбы с лихорадкой Эбола. Конгресс должен одобрить перенаправление бюджетных средств.

Как сообщает издание Politico, в 2014 году администрация экс-президента Барака Обамы запросила у Конгресса 6 млрд долл. на борьбу с лихорадкой Эбола. Конгресс выделил 5,4 млрд долл.

Дугин Илья

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