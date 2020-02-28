AlphaRM: противопростудные препараты лидируют по итогам продаж за 2019 год

В 2019 году продажи безрецептурных препаратов в аптеках составили 474 млрд руб. и 3,2 млн упаковок.

По данным аналитической компании AlphaRM, средняя цена за одну упаковку препарата сегмента ОТС составила 147 руб.

Наибольший объем продаж в денежном выражении пришелся на группу EphMRA «R5-противопростудные и противокашлевые препараты», доля рынка которой достигла 9,1%. Лидером группы за прошлый год стал бренд «ТераФлю» от корпорации «ГСК».

За средствами против простуды и кашля следуют препараты для лечения заболеваний носа (6,6% аптечных продаж). Первое место по продажам в этой группе занимает «Снуп» производства «Штада».

И замыкает тройку лидеров группа препаратов для лечения варикозного расширения вен (доля 5,6%), бестселлером которой стал «Детралекс» компании «Сервье».

Лидером по продажам в натуральном выражении стала группа Анальгетиков (№2) — лидер группы «Цитрамон П» со средней стоимостью за упаковку 18 руб.

pharmvestnik