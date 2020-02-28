По итогам 2019 года «Протек» вернул лидерство в рейтинге фармдистрибьюторов

RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 года.

Несмотря на относительно неплохие результаты прошлого года, общая ситуация с доходностью в товаропроводящей цепочке далека от идеальной, считают аналитики компании RNC Pharma.

Прежде всего это касается розничного сегмента рынка: здесь показатели прироста по итогам 2019 года оказалась заметно ниже инфляции и, если не считать короновируса, особых предпосылок к стабилизации ситуации пока не предвидится. К тому же российский фармритейл, вслед за «большой розницей», вступил в эпоху глобальной трансформации, в том числе при участии игроков онлайн-сегмента.

Естественно, перечисленные факторы напрямую касаются и деятельности оптовых компаний. Так, в конце прошлого года стало известно, что маркетплейс «Беру» запустил процесс получения собственной фармацевтической лицензии на оптовую деятельность. Очевидно, компания готовится к разрешению онлайн-продажи ЛП, после чего сможет без партнерства с «Протек» заниматься реализацией фармпродукции хотя бы в отношении ограниченного перечня препаратов, в продвижение которых производители готовы инвестировать маркетинговые бюджеты. Собственный логистический склад открывает в России и американский iHerb. И хотя прямых потерь российскому фармопту это не сулит, опосредованные совершенно точно последуют, считают аналитики. Онлайн-продажа БАД сейчас выступает одной из причин сдерживания спроса на ОТС-категорию в офлайн-канале, и прежде всего аптечном.

Не секрет, что доходность классической дистрибуции фактически контролируется фармпромом, точнее, более-менее ограниченным кругом крупных корпораций. Прямой конфронтации интересанты стараются избегать, тем более что время для глобальных стратегий диверсификации оптовиков сейчас мало подходящее, да и далеко не все российские оптовики могут себе это позволить, что, естественно, не отменяет тактических решений. Так, «БСС» в середине января объявил о развитии нового направления — продажи реагентов для лабораторных исследований, а компания «Джи Ди Пи», оптовое подразделение сети «Аптека 36,6», вслед за поставками в региональную льготу решила выйти и на федеральный уровень, в частности, речь идет о препарате «Алемтузумаб» в рамках перечня ВЗН.

Стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая свое присутствие в регионе. В конце прошлого года «Протек» объявил о строительстве логистического комплекса в Татарстане, а «Пульс» в январе 2020 года открыл складской комплекс в Екатеринбурге.

Табл. ТОР15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2019 г.

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