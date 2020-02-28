Stadа купила 15 безрецептурных брендов у GSK

Stadа приобрела у GSK 15 известных безрецептурных брендов, продающихся в более чем 40 странах. Немецкая компания объявила об этом 24 февраля.

Портфель ОТС-препаратов включает известные локальные и региональные бренды от простуды и гриппа, от боли и ухода за кожей, в том числе: «Колдрекс», «Тавегил», «Венорутон», «Сетебе», не представленный в России Mebucaine. На эти пять брендов приходится чуть более половины совокупного оборота приобретенных брендов. Среди стран, в которых продают препараты, Франция, Германия, Италия, Польша, Россия, Испания и Швейцария.

Завершение сделки ожидается во втором квартале 2020 года. Финансовые подробности не разглашаются.

В 2019 году Stada купила у GSK пять безрецептурных препаратов по уходу за кожей OTC – Ceridal, Eurax, Oilatum, Polytar и Savlon – а также средство от кашля Tixylix. Препараты продаются в Европе и на отдельных рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Калиновская Елена

pharmvestnik