Константин Тиунов: «Быть эффективным себе может позволить каждый»

Аптечные сети «Юнифарм» и «Росаптека» не только подключились к интернет-платформе прямых контрактов с производителями PharmaSpace, но и уже заключили первый контракт через этот сервис. Об основных трендах изменений на фармрынке, модернизации бизнес-моделей и новых перспективах «ФВ» побеседовал с директором департамента по коммерческим вопросам — Константином Тиуновым.

В поисках модели

— Какие факторы оказывают влияние на фармацевтический рынок и в каких направлениях меняются взаимоотношения основных участников?

— Сложилась ситуация, когда среди массы факторов влияющих на развитие розничного аптечного бизнеса, важнейшую роль стал играть фактор товарной безопасности. Дистрибьюторы перешли к модели страхования рисков, ввели дополнительные меры обеспечения отгрузок и сокращают отсрочку платежа. Если раньше свои насущные проблемы аптекам удавалось решать за счет дистрибьюторов и маркетинга производителей, то теперь, приходится задумываться о том, чтобы определиться — стоит ли продолжать заниматься аптечным бизнесом или уходить с рынка.

Сегодня рентабельность розничного фармацевтического бизнеса в формате дискаунтера небольшой (несколько аптек) или средней (несколько десятков аптек) сети стремится к нулю, а в лучшем случае не превышает 1-2%. Тем не менее, при правильном выборе места и формата, уникальных конкурентных преимуществах, умении выстроить бизнес-процессы, отлаженной коммуникации с производителями и дистрибьюторами, возможно не только продолжать работать, но даже и развиваться.

— Осознают ли, на ваш взгляд, фармритейлеры, что им срочно требуются перемены бизнес-модели?

— Участники рынка много говорят об эффективности, а количество собственников аптечных сетей посещающих различные отраслевые конференции заметно выросло в последние годы, однако, в существующих реалиях перестроить свой бизнес и тем более провести его цифровую трансформацию удается не многим. Зачастую собственники действительно хотят продолжать работать, сохранить доходность и развиваться, но при этом не всегда могут найти для этого ресурсы.

На примере наших аптек, под эффективностью бизнеса я подразумеваю постоянное сокращение издержек, автоматизацию бизнес-процессов и повышение производительности труда сотрудников в аптеках. Ни то, ни другое невозможно выполнить без соответствующего программного обеспечения. На своем опыте мы столкнулись с тем, что на старте пришлось инвестировать значительные ресурсы в разработку собственного программного комплекса, о чем мы не пожалели и сегодня. У нас даже есть возможность делиться своими наработками с другими участниками фармацевтического рынка. Для нас это были необходимые и оправданные инвестиции. Но в давно работающей аптечной сети заменить программное обеспечение сложно, а еще сложнее найти для этого ресурсы. И решение здесь возможно только в комплексе, со сменой всей идеологии бизнеса, обучения и мотивации сотрудников офиса и аптек.

Считаю, что сегодня очень важно научиться работать без маркетинга производителей. Тема усиления регулирования аптечного бизнеса становится как никогда актуальной. Модель аптеки-дискаунтера в погоне за трафиком, забыв о наценке, в надежде на получение сокращающихся маркетинговых бонусов от производителей перестает работать. Низкая цена, как известно, не формирует лояльность покупателя. На примере своих аптек в Московском регионе мы видим, что покупателя зачастую больше заботит сервис, возможность приобрести для себя конкретный препарат назначенный врачом. Покупатель хочет быстрее выздороветь, получить наилучшие товары для профилактики здоровья и красоты. Должна быть возможность задать вопросы сотруднику аптеки как эксперту и получить профессиональные ответы. Покупатель хочет доверять сотруднику аптеки. Многие аптечные сети в погоне за маркетинговыми бюджетами часто забывают о сути аптечного бизнеса — социальной ответственности.

Дух времени

— Почему вы решили присоединиться к проекту PharmaSpace? Что для вас стало решающим фактором в пользу этого партнерства?

— Потому что консолидация фармрозницы неизбежна, очень важно правильно оценить возможности и все выгоды для бизнеса, правильно выбрать партнера для работы. Мы видим, что PharmaSpace опережает время, предлагая на рынке инновационную экосистему для прозрачной и структурированной работы.

На фармацевтическом рынке, на мой взгляд, существует несколько заслуживающих внимание проектов, которые тем или иным образом готовы помогать аптечным сетям трансформироваться и становиться эффективнее. Однако, в большинстве случаев — это маркетинговые ассоциации, компании-посредники, которые «по сути» предлагают правильные идеи, а «по существу» не несут ответственности за их воплощение аптечными сетями-участниками. Зачастую сотрудничество с такими маркетинговыми ассоциациями не улучшает показатели роста доходности и выручки, а наоборот приводит ухудшению оборачиваемости, росту дебиторской задолженности. Можно предоставить аптечным сетям высокомаржинальный товар на отсрочку, но где гарантия, что аптеки научатся его продавать? Вот поэтому, если аптечная сеть готова эффективнее работать, то ей лишь нужен доступ к товару и возможностям, которые напрямую и предоставляет PharmaSpace.

Сейчас доверие участников на рынке девальвировано переливами товара и бесконтрольной раздачей скидок; впереди нас ожидает маркировка, а потребительское поведение неуклонно меняется в сторону выбора лучшего сервиса и цены, огромными темпами развивается электронная коммерция. Разрозненным игрокам выживать будет все труднее, это закономерный процесс. Мы ожидаем, что благодаря PharmaSpace появятся смарт-контракты, возникнет возможность работать по договорам комиссии, в масштабе — все это поможет развитию розничного фармацевтического бизнеса в России и сделает его прозрачным как для участников, так и для регулятора.

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