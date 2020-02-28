Голикова: «Вектор» начал разработку пяти прототипов вакцины против COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова 26 февраля сообщила о разработке прототипов вакцины против нового коронавируса. По словам Голиковой, в России появился штамм COVID-19, необходимый для получения вакцины, образец попал в РФ не из Китая. Разработкой прототипов вакцины занимается ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова 26 февраля сообщила о разработке прототипов вакцины против нового коронавируса. По словам Голиковой, в России появился штамм COVID-19, необходимый для получения вакцины, образец попал в РФ не из Китая. Разработкой прототипов вакцины занимается ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

О начале разработок собственных вакцин против COVID-19 ранее объявили французская Sanofi, американские Johnson&Johnson и Moderna.

В качестве вариантов лечения коронавирусной инфекции в январе 2020 года Минздрав предлагал АРВ-препарат Калетра (лопинавир+ритонавир), интерферон бета-1b и препарат для лечения инфекционных гепатитов рибавирин. Уже в феврале ведомство сообщило, что доказательств эффективности этих средств против COVID-19 пока нет.

В феврале 2020 года КНР дополнил список препаратов для лечения COVID-19 китайскими дженериками Арбидола (умифеновир), а владеющая брендом Арбидол компания «Отисифарм» упомянула новый короновирус в рекламных роликах своего препарата.

ФАС России 25 февраля 2020 года возбудила дело по признакам нарушения «Отисифармом» закона «О рекламе», поскольку клинические испытания эффективности Арбидола против COVID-19 не проводились.

Число инфицированных коронавирусом, по состоянию на 26 февраля 2020 года, достигло 80,3 тысячи человек, 2,7 тысячи человек погибли, 27,5 тысячи выздоровели.