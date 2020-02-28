ФАС возбудила дело по поводу рекламы Арбидола в качестве средства от коронавируса

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении компании «Отисифарм». В январе 2020 года производимый компанией препарат Арбидол (умифеновир) в рекламных роликах на радио позиционировался, по мнению службы, бездоказательно, как средство для лечения коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа COVID-2019. ФАС России возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении компании «Отисифарм». В январе 2020 года производимый компанией препарат Арбидол (умифеновир) в рекламных роликах на радио позиционировался, по мнению службы, бездоказательно, как средство для лечения коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа COVID-2019.

Реклама Арбидола транслировалась на радио «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс», «Авторадио». «Исследования доказали: Арбидол активен даже против коронавируса», – утверждалось в рекламном сообщении.

Это заявление в ролике следовало за указанием на растущее число заболевших пневмонией нового типа COVID-2019, то есть давало основание полагать, что эффективность лечения COVID-2019 Арбидолом подтверждена клиническими исследованиями, говорится в сообщении ФАС. Но это не соответствует действительности, что подтвердили в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ.

Нет упоминаний о применении препарата при COVID-2019 и в инструкции Арбидола. Там указано, что Арбидол является противовирусным средством, подавляющим in vitro вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы – возбудители острых респираторных вирусных инфекций, в частности коронавирус, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом. Новый вид коронавирусов SARS-CoV-2 был обнаружен в Китае в конце 2019 года.

Таким образом, ФАС предполагает, что «Отисифарм» нарушил п. 11 ч. 3 ст. 5 (содержание в рекламе недостоверных результатов исследований) и ч.6 ст. 24 (лекарства могут рекламироваться только в пределах показаний из инструкции) закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 10 марта.

В мире на 25 февраля зафиксировано 80,3 тысячи заболевших COVID-2019, умерли 2,7 тысячи человек, из них 2,6 тысячи – в Китае.

Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-2019 не содержат упоминания умифеновира. Для лечения рекомендуются рибавирин, лопинавир+ритонавир и интерферон бета-1b, но подчеркивается, что сведений о результатах лечения этими препаратами недостаточно для вывода об их эффективности или неэффективности в борьбе с COVID-2019. Нет доказательств эффективности применения каких-либо препаратов и в целях профилактики новой инфекции.

Зато Китай тестирует свою версию умифеновира: препарат abidol появился в шестой версии предварительного плана диагностики и лечения COVID-2019 Национальной комиссии здравоохранения Китая. В стране есть свои производители умифеновира (в китайской версии – abidol), патент на который истек.

«Отисифарм» в 2013 году выделен в отдельную компанию как безрецептурное подразделение «Фармстандарта», принадлежащего Виктору Харитонину. Среди наиболее известных препаратов компании – Арбидол, Пенталгин, Некст, Афобазол, Тауфон, Компливит.