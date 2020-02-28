Какие аспекты будут способствовать росту мирового рынка радиофармпрепаратов

Радиоизотопы, это настоящее благо сразу для нескольких отраслей промышленности. Они представляют собой разновидность химического элемента, которые имеют одинаковый атомный (порядковый) номер, с разными массами. Их ядра нестабильны и при радиоактивном распаде образуют большое количество энергии. Эта энергия и используется для диагностики или лечения заболеваний. Первый радиоактивный изотоп йод-131 был разработан в 1950 году, и это проложило путь к новым перспективам на фармацевтическом рынке, что привело к созданию нового рынка под названием мировой рынок радиофармацевтических препаратов.

В последние несколько лет мировой рынок радиофармацевтических препаратов стабильно рос и, по оценкам экспертов, будет расширяться и в будущем. Специалисты Transparency Market Research представили несколько ключевых аспектов, которые и объясняют рост на мировом рынке радиофармацевтических препаратов (РФП).

Увеличение случаев заболеваемости раком стимулирует развитие ядерной медицины

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), каждый шестой человек умирает от рака. Число людей, страдающих от этой болезни, резко возросло за последние два десятилетия. Хотя существует несколько методов обнаружения рака, одним из самых эффективных методов является использование радиоизотопов. Они очень эффективны и требуют меньше времени для диагностики. Это способствует росту мирового радиофармацевтического рынка.

Кроме того, ядерная медицина, которая использует РФП, является важным методом лечения рака. В большом количестве случаев, пациенты подвергаются лечению РФП для уничтожения раковых клеток. С ростом случаев заболевания раком спрос на РФП на мировом рынке для лечения этой болезни в ближайшие годы будет расти .

Растущие случаи сердечно-сосудистых заболеваний повышают востребованность ядерной медицины

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной более 17,9 миллионов смертей в мире, что составляет почти 31% от общего числа смертей. Только в Соединенных Штатах от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают 610 000 человек. Радиоизотопы используются для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и их лечения. Их используют для ОФЭКТ и PET диагностики. Ожидается, что эти аспекты будут определять спрос радиофармпрепаратов на мировом рынке.

Повышение осведомленности способствует распространению диагностических исследований

За прошедшие годы люди, особенно в развитых и развивающихся странах, осознали необходимость диагностики заболеваний на ранней стадии. Это помогает сократить время лечения и страдания пациента. Поэтому большое количество людей проходят периодическую диагностику, чтобы контролировать свое здоровье. Это также способствует спросу на мировом радиофармацевтическом рынке.

Спрос на Технеций-99 (99mТс)

Технеций-99 является одним из старейших радиоизотопов, используемых на мировом рынке радиофармацевтических препаратов. Он имеет несколько применений и широко используется в многочисленных диагностических тестах. Это один из наиболее предпочтительных радиоизотопов, поскольку его период полураспада очень мал, поэтому он выводится из организма очень быстро. Прогнозируется, что растущий спрос на Технеций-99 будет способствовать общему росту на мировом рынке радиофармацевтических препаратов.

Северная Америка должна стать важным регионом

Это общеизвестный факт, что Северная Америка высоко развита, когда речь заходит об инфраструктуре здравоохранения. Кроме того, и фармацевтический рынок в Соединенных Штатах является достаточно зрелым. Ожидается, что эти аспекты удержат Северную Америку у руля мирового рынка радиофармацевтических препаратов. Кроме того, считается, что большое количество пациентов, посещающих Соединенные Штаты для лечения рака, способствуют росту на мировом рынке радиофармацевтических препаратов. С другой стороны, Европа также является важным регионом для мирового рынка радиофармацевтических препаратов, так как здравоохранение здесь так же занимает весьма заметное место.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы проявится Азиатско-Тихоокеанский регион. Это случится из-за растущей тяги правительств к сфере здравоохранения в таких странах, как Индия и Китай. Кроме того, частный сектор также развивается в таких странах, как Индия, что, как ожидается, будет стимулировать спрос на мировом рынке радиофармацевтических препаратов.

Перевод материала выполнила Елена Зелинская, GMP-эксперт IBA

gmpnews