Ученые создали новый препарат для лечения и профилактики гриппа

Группа исследователей, в которую вошли сотрудники ТГУ, ИПХЭТ СО РАН (Бийск) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга ТНИМЦ, разработала новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира этоксисукцината и получила препарат с удвоенным противовирусным эффектом. Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Фарма 2020». Промышленным партнером проекта выступил НПЦ «Химические технологии» (Томск).

– Большинство фармацевтических субстанций производится в Китае. Для России важно изменить эту пропорцию за счет создания отечественных препаратов, которые по эффективности не уступали бы зарубежным, – говорит проректор ТГУ по науке и инновационной деятельности, главный научный сотрудник ИПХЭТ СО РАН, профессор Александр Ворожцов. – Один из таких препаратов появился в результате совместной работы ТГУ, двух академических институтов и НПЦ «ХТ». Новое техническое решение, предложенное учеными ИПХЭТ СО РАН, позволяет получать фармацевтическую субстанцию осельтамивира с высоким выходом готового продукта в перерасчете на исходное сырье. Уже есть готовая лекарственная форма. На лекарственное средство получен патент.

Доклинические испытания новой инновационного осельтамивира проводились на базе Исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) и НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга под руководством профессора Евгения Шерстобоева.

– Результаты доклинических исследований показали, что новое лекарственное средство обладает улучшенными характеристиками, – отмечает сотрудник НПЦ «Химические технологии» и СибГМУ Жанна Спицко. – К примеру, его противовирусная активность оказалась почти в два раза выше, чем у известного швейцарского препарата «Тамифлю», который широко используется для лечения гриппа. Исследования, проведенные сибирскими фармакологами, показали, что препарат отличается низкой общей и хронической токсичностью, не обладает мутагенным, канцерогенным и аллергизирующим действием.

Проведенные биологические исследования подтверждают перспективность дальнейших клинических исследований нового препарата для лечения и профилактики гриппа. Учитывая то, что схема синтеза фармакологической субстанции осельтамивира этоксисукцината упрощена и основана на использовании более доступных исходных соединений, ожидается, что производство лекарственного средства на его основе и конечная стоимость для потребителя будут существенно ниже стоимости зарубежного аналога. По словам разработчиков, инновационный осельтамивир может появиться на рынке уже к 2025 году.

tsu.ru