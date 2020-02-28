Минздрав рекомендовал фармпроизводителям провести скорейшую регистрацию в системе МДЛП

Министерство здравоохранения Российской Федерации 25 февраля 2020 г. опубликовало письмо №18-3/229 от 19.02.2020, адресованное заявителям и производителям лекарственных препаратов, о необходимости осуществления регистрации в Федеральной государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Согласно представленной информации, Минздрав РФ рекомендует производителям лекарственных средств, осуществляющих завершение производственной стадии фасовки (упаковки) лекарственных препаратов во вторичную (а при ее отсутствии — в первичную) упаковку лекарственного препарата (в случае производства лекарственных препаратов в Российской Федерации), или держателям (владельцам) регистрационного удостоверения лекарственного препарата и (или) их представительств на территории Российской Федерации, или уполномоченных представителей (в случае производства лекарственных препаратов за пределами территории Российской Федерации) провести необходимые мероприятия по скорейшей регистрации в системе мониторинга или предоставить в возможно короткие сроки в адрес Минздрава России и оператора системы мониторинга ООО «Оператор-ЦРПТ» уведомление об отказе от производства или поставок на фармацевтический рынок лекарственных препаратов.

Ведомство напоминает, что законодательно предусмотрено поэтапное внедрение системы мониторинга до 1 июля 2020 г., при этом, в срок до 29 февраля 2020 г. субъекты обращения лекарственных средств должны осуществить регистрацию в Личном кабинете системы мониторинга и внести в неё сведения о лекарственных препаратах в соответствии с Положением Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. №1556 не позднее 30 календарных дней со дня регистрации в системе мониторинга.

gmpnews