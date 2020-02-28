Зарубежные фармпроизводители захватили лидерство среди TOP20 компаний на японском рынке

В 2019 году на долю зарубежных фармкомпании пришлось 60% объема продаж среди TOP20 компаний на японском фармрынке, говорится в отчете IQVIA.

В период с января по декабрь 2019 года объем фармрынка Японии составил 10,6 трлн иен, что на 1,8 трлн иен превышает показатель 2009 года.

За отчетный период объем продаж TOP20 компаний увеличился на 400 млрд иен — до 6,2 млрд иен. Это 58,9% общего показателя. Десять лет назад на долю TOP20 приходилось 66,1% объема рынка.

Несмотря на снижение доли рынка, рост показателей зарубежных компаний вырос на 3,1%, составив 3,7 трлн иен в 2019 году.

Совокупный объем продаж японских компаний из TOP20 снизился примерно на 2% по сравнению с 2009 годом и составил 2,5 трлн иен.

В результате доля зарубежных фармкомпаний среди TOP20 выросла с 47% в 2009 году до 59,6% в 2019 году.

Основными драйверами роста стали противоопухолевые препараты с объемом продаж 1,4 трлн долл.

Доля госпитальных закупок выросла с 38,4% в 2009 году до 44,7% в прошедшем. Доля препаратов, используемых в амбулаторном звене, упала с 36 до 20,1%.

В 2009 году в TOP10 препаратов входило много лекарств зарубежного производства для лечения артериальной гипертензии и гиперлипидемии. В аналогичном рейтинге за 2019 год их практически полностью заменили противоопухолевые препараты зарубежных фармкомпаний.

В 2019 году доля TOP10 препаратов составила 9% общего объема японского фармрынка, что на 2,6% меньше, чем в 2009 году.

Илья Дугин

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