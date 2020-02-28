В Великобритании на треть возросло число жалоб на недобросовестную рекламу препаратов

В Великобритании стали чаще поступать жалобы на рекламу в управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA). В 2019 году регулятору пожаловались 213 раз, в то время как в 2018 году зафиксировано лишь 158 случаев. Это следует из отчета о регулировании рекламы лекарственных препаратов в 2019 году, пишет RAPS.
Эксперты, тем не менее, ожидают снижения этого показателя в 2020 году.
Жалобы в основном связаны с продвижением продуктов с содержанием ботулотоксина клиниками на интернет-площадках и в соцсетях, указывается в отчете. Многие из претензий возникли в конце 2018 года и разрешились уже в 2019 году. Жалобы стали реже приводить к отзывам или изменениям рекламных материалов (28% в 2019 году против 50% в 2018).
Часть претензий касалась продвижения дженериков до получения регистрационного удостоверения и рекламы, в которой недостаточно прописаны показания к применению. Девять жалоб о продвижении использования препаратов off-label последовали от медицинских специалистов.
В мае прошлого года в MHRA заявили, что ретвит в Twitter иногда расценивается как продвижение.
Анастасия Теслина
pharmvestnik