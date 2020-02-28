В Великобритании на треть возросло число жалоб на недобросовестную рекламу препаратов

Эксперты, тем не менее, ожидают снижения этого показателя в 2020 году.

Жалобы в основном связаны с продвижением продуктов с содержанием ботулотоксина клиниками на интернет-площадках и в соцсетях, указывается в отчете. Многие из претензий возникли в конце 2018 года и разрешились уже в 2019 году. Жалобы стали реже приводить к отзывам или изменениям рекламных материалов (28% в 2019 году против 50% в 2018).

Часть претензий касалась продвижения дженериков до получения регистрационного удостоверения и рекламы, в которой недостаточно прописаны показания к применению. Девять жалоб о продвижении использования препаратов off-label последовали от медицинских специалистов.

В мае прошлого года в MHRA заявили, что ретвит в Twitter иногда расценивается как продвижение.

Анастасия Теслина

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