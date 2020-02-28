Второй свидетель согласился дать показания против Novartis в деле о коррупции в Греции

Второй предполагаемый свидетель заявил сотрудникам греческой полиции о том, что ей ничего не известно о подкупе политиков от партии SYRIZA компанией Novartis («Новартис»), но она даст показания против компании, пишет The National Herald.

Ее личность засекречена по действующему в Греции закону о добровольных информаторах.

Сначала она заявляла о том, что знает о коррупции со стороны Novartis в целях продвижения бизнеса, затем о том, что ничего не знает, но вернется к своим прежним показаниям в суде.

Первый свидетель показал, что до него лишь доходили слухи о подкупе чиновников и политиков со стороны Novartis.

Семеро из десяти подозреваемых политиков. в т.ч. бывший премьер-министр Греции уже «реабилитированы». Некоторые из них требуют идентификации свидетелей, один из которых был задержан полицией в аэропорту, когда пытался улететь в Испанию.

Илья Дугин

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