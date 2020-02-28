Sun Pharma объявила о лонче нового синбиотика Флориоза Витастронг

Портфель компании Sun Pharma в России пополнился новым синбиотиком «Флориоза Витастронг» (Италия), который применяется для поддержания количественного и качественного состава микрофлоры кишечника.

Синбиотик содержит 3 пробиотических штамма бактерий (Lactobacillusacidophilus La-14, Lactobacillusrhamnosus Lr-32, Bifidobacteriumlactis Bl-04), которые обладают кислото-, пепсино- и желчеустойчивостью, поэтому отсутствует необходимость в защитной капсуле. Согласно заявленным производителем свойствам, дозировка пробиотика в одном саше составляет 3 миллиарда полезных бактерий.

Флориоза Витастронг применяется при восстановлении микрофлоры, и содержит натуральный пребиотик инулин (800 мг), который способствует росту собственных полезных бактерий. Инулин не переваривается в организме, но расщепляется бактериями в кишечнике, поэтому благотворно влияет на состояние микробиоты. Включение пребиотика положительно влияет на состав и активность лактобактерий и бифидобактерий. Кроме того, в процессе метаболизма из инулина в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые улучшают защитную функцию кишечника и иммунный ответ организма.

Флориоза Витастронг также содержит витамины В1, В2, В6 и В12. Снабжение организма витаминами и минеральными веществами напрямую зависит от состояния микрофлоры кишечника. Поэтому при нарушении кишечной микрофлоры важно компенсировать недостаток витаминов, в частности группы В, которые играют важную роль в обмене веществ. Они нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой системы; улучшают работу кишечника, состояние кожи; поддерживают эмоциональное здоровье, помогают справляться с повышенными эмоциональными нагрузками; участвуют в росте клеток, в энергообмене, в работе мышц; укрепляют иммунитет и увеличивают сопротивляемость организма различным заболеваниям.

Флориоза Витастронг разработана и произведена в Италии компанией Farmaceutici ProsemsaS.p.A. в соответствии с Европейскими стандартами качества. Производитель пробиотической субстанции — компания DuPontNutrition&Biosciences.

Синбиотик рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище — источника инулина и пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобактерий), дополнительного источника витаминов группы В (В 1 , В 2 , В 6 , В 12 ).

Его можно применять для коррекции качественного и количественного состава микрофлоры и укрепления естественных защитных сил организма, а также в качестве средства профилактики кишечных расстройств во время путешествий и во время вспышки кишечных инфекций.*

Флориоза Витастронг уже доступна для заказа аптеками у основных дистрибьюторов, например «Протек», ФК «Пульс», «Фармкомплект» и других.

БАД. Не является лекарством.

*Материал подготовлен на основе информации из листка-вкладыша БАД ФЛОРИОЗА ВИТАСТРОНГ.

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