Логисты указали на недооцененный потенциал Track&Trace систем

Опытом и прогнозами по взаимодействию с СМДЛП и работе с маркированной продукцией поделились производители, логистические операторы и другие участники фармрынка в рамках делового завтрака на площадке конференционного центра «Событие».

Еще раз минимум на полгода предложил сдвинуть старт работы с СМДЛП исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» Вадим Кукава. По его словам, это позволит «избежать социального напряжения и катастрофической ситуации c лекарственным обеспечением».

О сложностях в работе с маркированными препаратами рассказала руководитель отдела технологических проектов группы компаний «Р-Фарм» Виктория Немиткина.

«В связи с потоком разнородной лекарственной продукции кратно увеличилась нагрузка на специалистов склада и IT», — добавил заместитель директора по логистике «Ирвин 2» Дмитрий Губин.

Между тем, по мнению генерального директора крупнейшего на российском фармрынке логистического оператора — ГК «Сантэнс» — Андрея Осипова, не следует излишне драматизировать ситуацию. Несмотря на то, что система маркировки лекарств, внедряемая в РФ, одна из самых сложных в мире, в перспективе ближайших 2 лет выиграет как производитель, так и конечный покупатель, подчеркнул он.

«Мы до конца еще не представляем всех возможностей, которые открываются для производителей, — отметил Андрей Осипов. — Например, в скором времени в онлайн-режиме они смогут взаимодействовать с конечным потребителем и делать по-настоящему кастомизированные предложения».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» подчеркнул, что потенциал сфер применения Track&Trace систем сильно недооценен. «Track&Trace системы — это системы уровня L5, решающие проблемы интеграции с ERP, WMS, CRM контрагентов-участников, что потенциально может привести к взрывообразной эволюции b2b платформ», — прогнозирует Андрей Осипов.

Источник: ГК «Сантэнс»

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