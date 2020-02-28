Allergan откупилась от обвинений по препарату Restasis

Ирландская компания Allergan («Аллерган») заключила соглашение с четырьмя дистрибьюторами офтальмологического препарата Restasis, которое положило конец многолетней тяжбе относительно дженерика препарата, сообщает Law360.

Компания согласилась заплатить 51,2 млн долл. США в рамках урегулирования обвинений в том, что она принимает нелегитимные меры, чтобы сохранить патенты на препарат.

Allergan неоднократно опровергала обвинения, называя их сильно преувеличенными, но окружной судья Нина Гершон посчитала, что для них есть веские основания.

В компании заявили, что не признают вину, невзирая на соглашение.

Для защиты патентов на Restasis компания передала права на них индейскому племени могавков из резервации Сент-Реджис в 2017 году. По условиям соглашения, уже племя должно было предоставить Allergan эксклюзивную лицензию на препарат, а компания обязалась выплатить могавкам 13,75 млн долл. единовременно и выплачивать ежегодно 15 млн долл. в качестве роялти. Коренные американцы пользуются суверенным иммунитетом, а принадлежащие им патенты не могут рассматриваться Патентным ведомством США.

В 2019 году объем продаж Restasis составил 1,26 млрд долл. Аналогов в США пока нет.

Илья Дугин

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