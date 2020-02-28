Takeda купила еще один препарат-кандидат для лечения целиакии

Японский фармпроизводитель Takeda («Такеда») исполнил опцион на покупку компании PvP Biologics («Пи-ви-Пи Баойлоджикс») и таким образом расширил свой портфель препаратов-кандидатов для лечения целиакии, находящихся в разработке, сообщает FierceBiotech.

Решение об исполнении опциона было принято по результатам клинических исследований (КИ) I фазы, которые прошел препарат-кандидат TAK-062 (глютеназа).

PvP заключила соглашение с Takeda в начале 2017 года. По условиям соглашения Takeda получала опцион на покупку PvP на определенных условиях в обмен на выплату 35 млн долл. Эта сумма покрыла издержки на проведение КИ I фазы по препарату-кандидату TAK-062, также известному как KumaMax и Kuma062, и подготовку результатов КИ.

Исполнив опцион на покупку PvP, Takeda выплатила последней аванс, размер которого не раскрывается, а также согласилась на поэтапные платежи, с учетом которых общая сумма сделки может достичь 330 млн долл.

Теперь препарату TAK-062 предстоит пройти дальнейшие фазы КИ.

Подробные данные КИ I фазы, которые убедили Takeda купить PvP, будут озвучены на одном из предстоящих медицинских конгрессов. Однако, некоторые данные известны уже сейчас. В ноябре 2019 года Takeda раскрыла данные КИ в трех группах с участием 38 субъектов. Прием TAK-062 связывали с расщеплением 95% перевариваемого глютена.

Татьяна Кублицкая

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