Sandoz сохранит цены на препараты для лечения пациентов с COVID-19

Компания Sandoz (группа Novartis) объявила в среду о заморозке цены на препараты компании, которые потенциально могут использоваться для лечения пациентов с новым коронавирусом. Организация отреагировала на прогнозы скачков цен на лекарства в разгар вспышки COVID-19, пишет Reuters.

Независимо от развития ситуации Sandoz намеревается сохранить цены на ряд важных препаратов, которые могут помочь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил глава Sandoz Ричард Сейнор (Richard Saynor). Фиксация цен коснется около двадцати противовирусных и противомикробных препаратов.

Эксперты предупреждали о возможном недостатке лекарств и росте цен на дженерики, если вспышка нового коронавируса вызовет перебои в поставках фармсубстанций из Китая. На этой неделе представители здравоохранения США выразили обеспокоенность за безопасность цепи лекарственных поставок в стране в связи с настоящей ситуацией.

Анастасия Теслина

pharmvestnik