Депутаты отказались от легализации доставки рецептурных лекарств

Комитет Думы по охране здоровья передумал легализовывать доставку рецептурных лекарств — ее не впишут в законопроект о дистанционной торговле. Об этом рассказал «ФВ» член комитета Александр Петров.

По мнению Петрова, сам законопроект о дистанционной торговле необходимо принять срочно, поскольку государство не контролирует рынок интернет-продаж лекарств. Пока нет правового поля для доставки лекарств, «огромное количество россиян становится потенциальными преступниками», считает депутат.

Глава межфракционной рабочей группы по совершенствованию лекарственного обеспечения депутат Андрей Исаев планировал принять закон уже в январе 2020 года. Пока правительство не преступило к рассмотрению законопроекта, хотя Петров в январе говорил «ФВ», что с февраля переговоры депутатов с кабинетом министров «войдут в активную фазу».

Промедление с принятием закона Петров объяснил «ФВ» позицией министров, которые в прошлом декабре выступили против доставки рецептурных лекарств.

«После детального изучения ситуации в этом году мы понимаем, что пока система здравоохранения не готова к передаче курьером рецептурных препаратов, — пояснил депутат. — Но закон нужно принимать как можно скорее».

Парламентарии рассчитывают принять закон в первом полугодии 2020 года.

Денис Кунгуров

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