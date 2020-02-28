«Детралекс» признан лучшим безрецептурным препаратом 2019 года

Лекарственный препарат «Детралекс» фармацевтической компании Servier стал лидером «Рейтинга влиятельности» в номинации «Лучший безрецептурный препарат» 2019 года.

Рейтинг наиболее влиятельных субъектов фармацевтического рынка — ежегодное независимое исследование мнений представителей медицинской и фармацевтической отраслей, которое проводит газета «Фармацевтический вестник» в партнерстве c аналитической компанией IPSOS и консалтинговой компанией KPMG. В независимом исследовании приняли участие эксперты из 26 регионов России.

«Мы гордимся тем, что «Детралекс» покоряет все новые горизонты и в этом году вошел в лидеры «Рейтинга влиятельности», — отметила управляющий директор компании Servier в России Яна Ростовцева. — Для нас эта награда — не только подтверждение высокого качества и востребованности лекарственного препарата, но и серьезное признание со стороны экспертов медицинского и фармацевтического сообщества. Она придает нам уверенности в выбранной стратегии, направленной на заботу о пациентах».

Препарат «Детралекс», который предназначен для лечения хронических заболеваний вен (варикоза и геморроя), неоднократно был удостоен престижных наград фармацевтической отрасли. Так, в 2019 году он стал победителем премий «Smart Pharma Awards» и «Платиновая унция».

Источник: АО «Сервье»

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