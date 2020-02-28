AlphaRM: «Ксарелто» стал лидером по продажам в 2019 году

По итогам 2019 года аптечные продажи лекарственных средств выросли на 10% в рублях и на 6% в упаковках по сравнению с 2018 годом и достигли 980 млрд руб. и 5 млрд упаковок.

По данным AlphaRM, средняя стоимость за условную упаковку лекарственного препарата выросла на 3% и достигла 195 руб.

Доли каждой группы в разрезе ценовых сегментов принципиально не изменились по сравнению с 2018 годом.

Аналитики отмечают, что средняя цена на препараты самого дешевого ценового сегмента снизилась у всех препаратов-лидеров в группе.

Препарат «Ксарелто» занял первое место в рейтинге брендов, показав прирост продаж к 2018 году +91%, средняя стоимость упаковки выросла на 8%. Продажи препаратов «Мирамистин» и «Кардиомагнил» упали по сравнению с 2018 годом на 6 и 14% соответственно, что все же не помешало им стать лидерами в своих группах в ценовых сегментах.

pharmvestnik