Председатель Наблюдательного совета Bayer покинет компанию

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer («Байер») объявила о том, что председатель Наблюдательного совета компании Вернер Веннинг покинет компанию 28 апреля 2020 года, сообщает FirstWord Pharma.

Его преемником станет Норберт Винкельйоханн.

Вернер Веннинг начал картеру в Bayer в 1966 году. Он занимает должность председателя Наблюдательного совета с 2012 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

Как заявил Вернер Веннинг, изначально он планировал покинуть компанию в прошлом году, но его попросили остаться в связи с нерешенными юридическими вопросами в США, возникшими в результате приобретения компании Monsanto («Монсанто»).

Норберт Винкельйоханн входит в состав Наблюдательного совета Bayer с мая 2018 года. Ранее он занимал должность председателя Совета директоров PricewaterhouseCoopers Europe («ПрайсУотерхаусКуперс Юроп»).

Илья Дугин

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