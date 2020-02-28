Минздрав скорректирует определение фальсифицированного лекарственного средства

Министерство предлагает считать фальсифицированным препарат, сопровождаемый ложной информацией о его гражданском обороте.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru изменения в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Документом предлагается скорректировать определение понятия «фальсифицированное лекарственное средство». Под ним предлагается подразумевать лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе и (или) производителе либо о его вводе в гражданский оборот и (или) о его гражданском обороте.

Сейчас под понятием «фальсифицированное лекарственное средство» подразумевается лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе.

Проект федерального закона подготовлен с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора, по данным которого в различных регионах выявлены случаи незаконной перепродажи лекарств, ранее уже поставленных по государственным и муниципальным контрактам. Общий ущерб федеральному бюджету от этого может исчисляться многими миллионами рублей, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Елена Сидорова

pharmvestnik