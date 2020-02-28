«Фармстандарт-Медтехника» получила долю в компании – исполнителе первого офсетного контракта по медизделиям

«Фармстандарт-Медтехника», совместное предприятие «Фармстандарта» Виктора Харитонина и швейцарской DGM, 20 февраля 2020 года получила 20% в ООО «Гемамед», следует из данных СПАРК-Интерфакс. Эта компания в декабре 2019 года заключила офсетный контракт на поставку медизделий для стомированных пациентов.

На момент заключения контракта компанией «Гемамед» владели Константин Севрюгин (34%), Алексей Немцев (33%) и Елена Юдина (33%). С 20 февраля 80% компании получило ООО «Форсети», в котором по 25% принадлежит тем же лицам и еще Павлу Режцу, а 20% – «Фармстандарт-Медтехнике». Режцу принадлежит 50% в компании «Альтимедика» – дистрибьюторе средств для ухода за стомой и лечения ран.

«Фармстандарт-Медтехника» образована как совместное предприятие «Фармстандарта» (75%) и швейцарской группы DGM (25%) в 2011 году. Предприятие занимается поставкой оборудования для стерилизации и дезинфекции.

«Гемамед» – дистрибьютор медизделий, поставляет линейку кало- и уроприемников производства датской Coloplast. В 2019 году «Гемамед» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в открытом конкурсе на заключение офсетного соглашения по поставке медизделий для стомированных льготников, проживающих в Москве. ДЗМ 23 декабря заключил с компанией десятилетний контракт на 8,585 млрд рублей. Победитель должен за три года вложить не менее 1 млрд рублей в модернизацию или создание производства МИ для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих. Взамен мэрия с 2022 по 2029 год закупит у «Гемамеда» 29,8 млн таких медизделий.

Это первый офсетный контракт, предполагающий встречные инвестиционные обязательства в обмен на госзаказ на поставку медизделий. Москва уже дважды провела подобные конкурсы по лекарственным препаратам. В 2017 году контракт на 14 млрд рублей был заключен с «Биокадом», в 2018 году на 18,4 млрд рублей – с компанией «Р-Опра», принадлежащей «Р-Фарму» и соинвесторам. Во втором случае после заключения контракта у «Р-Фарма» тоже появился партнер – в капитал «Р-Опры» вошел один из крупнейших поставщиков медоборудования «Викинг», имевший отношение к ЕМС, главным врачом которого был экс-вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. Правда, в 2020 году «Викинг» из капитала «Р-Опры» вышел.

Фото: forbes.ru

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