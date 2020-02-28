ГК «Медси» и Bioniq займутся биохакингом

ГК «Медси» и специализирующаяся на биохакинге компания Bioniq Health-tech Solutions анонсировали запуск цифровой персонализированной системы мониторинга и укрепления здоровья населения, которая будет работать под брендом Bioniq (ООО «Байоник-Медси»). Возглавит проект основатель Bioniq Health-tech Solutions Вадим Федотов, бывший гендиректор компаний «Газпром-медиа Технологии» и Groupon Russia. ГК «Медси» и специализирующаяся на биохакинге компания Bioniq Health-tech Solutions анонсировали запуск цифровой персонализированной системы мониторинга и укрепления здоровья населения, которая будет работать под брендом Bioniq (ООО «Байоник-Медси»). Возглавит проект основатель Bioniq Health-tech Solutions Вадим Федотов, бывший гендиректор компаний «Газпром-медиа Технологии» и Groupon Russia.

Проект начнет работу в клиниках «Медси» с апреля 2020 года. «Платформа создается с целью предотвращения заболеваний и непрерывного улучшения показателей здоровья россиян. Bioniq объединит систему мониторинга персональных медицинских показателей с помощью искусственного интеллекта, консультационное сопровождение врачей-экспертов, разработку и корректировку программы здорового образа жизни и другие персонализированные решения, в числе которых рацион питания, план тренировок и витаминно-минеральные комплексы», – говорится в сообщении компании.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Байоник-Медси» зарегистрировано в Москве 17 февраля 2020 года. Полным владельцем и гендиректором компании указана главный юрист Bioniq Екатерина Семенова. По данным «Ведомостей», объем инвестиций в проект может составить 500 млн рублей.

Компания Bioniq Health-tech Solutions была создана в начале 2019 года в Великобритании, а в июле того же года вышла на российский рынок. База данных компании включает более 2 млн биохимических параметров, полученных у 12 тысяч человек несколько раз на протяжении восьми лет. Вадим Федотов в ноябре 2018 года также инвестировал более $200 тысяч в онлайн-сервис Go Lab, предназначенный для вызова на дом медсестры для сдачи более 1,5 тысячи видов анализов.

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке медуслуг, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 25 клиник в Москве и Московской области, среди которых две детские клиники, две клинические больницы и три клинико-диагностических центра. В других регионах работают 14 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, служба скорой медицинской помощи, служба помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория. В 2018 году выручка компании составила 17,7 млрд рублей. С таким показателем ГК «Медси» заняла первое место в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum.

В январе 2020 года ГК «Медси» перешли 100% ООО «Клиника на Петроградской стороне», управляющего медцентром в Санкт-Петербурге. Эту точку в 2015 году открыла сеть МК «Семейный доктор», совладельцем которой выступает инвестиционный фонд Андрея Якунина VIY Management.

Фото: vedomosti.ru

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