«Фармасинтез» выйдет на рынок сердечно-сосудистых препаратов

Компания «Фармасинтез» 27 и 28 февраля 2020 года подала документы на государственную регистрацию 16 небрендированных дженериков, которые используются для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это следует из данных Госреестра лекарственных средств (ГРЛС).

По данным ГРЛС, сердечно-сосудистые препараты в портфеле компании представлены не были. Возможно, решение о расширении портфеля связано с вступлением в силу приказа Минздрава РФ № 1н от 09.01.2020 о бесплатном обеспечении пациентов после инфаркта, инсульта, операций на сердце лекарствами из утвержденного перечня. За исключением телмисартана, остальные 15 препаратов из поданных на регистрацию входят в указанный перечень лекарств. «ФВ» направил запрос в компанию.

Всего «Фармасинтез» подал 18 досье на препараты: клопидогрел, периндоприл, телмисартан, индапамид, изосорбида мононитрат, бисопролол, пропафенон, амлодипин, аторвастатин, амиодарон, лозартан, соталол, моксонидин, гидрохлоротиазид, метопролол, эналаприл. Препараты индапамид и изосорбида мононитрат представлены в двух лекарственных формах.

Фото: pharmasyntez.com

Елена Воронина

Елена Калиновская

pharmvestnik