Депутаты внесли законопроект об ограничении бонусов для аптечных сетей

В России появятся передвижные аптечные пункты, крупные сети ограничат в расширении, а для доходов от маркетинговых контрактов установят планку в 5%. Соответствующие изменения в Федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 2 марта внесены в Госдуму. Информация опубликована в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ внесли депутаты фракции «Единой России» Сергей Неверов, Андрей Исаев, Елена Панина, Александр Петров и сенатор Галина Карелова.

Законопроект нужен «для комплексного и стабильного обеспечения» граждан лекарственными препаратами, а также для предупреждения монополизации розничного рынка, говорится в пояснительной записке.

Сети с долей рынка оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами выше 20% ограничат в расширении площадей. Доля будет подсчитываться для сетей в границах городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в границах муниципальных районов и городских округов.

Сделки с нарушением запрета будут признаваться ничтожными.

Также авторы законопроекта предлагают создать единый реестр фармацевтических работников.

Кроме того, инициатива ограничивает доход от маркетинговых контрактов в 5%.

КоАП дополнят статьями, которые установят ответственность за несоблюдение вышеперечисленных правил.

«По сравнению с рабочим вариантом внесенный — более мягкий», — прокомментировала «ФВ» исполнительный директор «Аптечной гильдии» и «НФП» Елена Неволина. Она указывает и на спорные моменты в законопроекте, например, предложение считать аптечной сетью «совокупность двух и более аптечных организаций».

В законопроекте появилась возможность аптечным организациям заниматься иными видами деятельности. Неволина предполагает, что речь идет о проведении экспресс-скринингов, например измерение уровня сахара в крови, давления, и создании медкабинетов, как это разрешено в других странах.

В документе прописано и возрождение передвижных аптечных пунктов.

Фото: Екатерина Погонцева

Оксана Баранова

Екатерина Погонцева

pharmvestnik