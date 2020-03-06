Минфин прокомментировал идею вывести госзакупки лекарств в отдельный закон

Руководитель межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств Госдумы Андрей Исаев поручил подгруппе депутата Айрата Фаррахова подготовить изменения в законодательство, касающиеся госзакупок лекарств.

«Законодательство менять необходимо, — подтвердил в разговоре с «ФВ» Фаррахов. — Несмотря на выход нового приказа Минздрава об установлении начальной цены контракта, риск несостоявшихся аукционов остался».

Из-за разнообразия госзаказчиков и типов госпрограмм невозможно применять единые правила расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Это нерабочая конструкция, рассказал «ФВ» Айрат Фаррахов. Точно также единый механизм определения НМЦК не подходит для закупки лекарств, не имеющих аналогов, и тех, у которых уже есть дженерики.

Отдельный вопрос — долгосрочные контракты. Такие контракты распространены в частных клиниках, но для госзакупок не работают, хотя правовые условия для этого есть. Федеральный бюджет учитывает распределение субвенций и субсидий на три года. По словам Фаррахова, надо разобраться, почему эта схема не работает.

Наконец, инновационные контракты, которые распространены во многих странах. Госзаказчикам надо дать возможность договариваться с производителями напрямую. Фаррахов приводит пример: в России зарегистрирован дорогой препарат от орфанного заболевания «Спинраза», о поставках и цене такого уникального лекарства надо договариваться еще на этапе регистрации.

Сейчас нет правовой основы для переговоров о соглашениях «цена-объем», о разделении рисков и затрат. Для этого надо внести изменения в Гражданский Кодекс, в ФЗ-135 «О защите конкуренции», ФЗ 323 «Об охране здоровья», ФЗ -61 «Об обращении лекарственных средств», и ФЗ-44 «О контрактной системе».

В процессе переговоров с правительством примут решение о разработке отдельной главы в существующем законе или отдельном законодательном акте, сказал Исаев во время заседания рабочей группы Госдумы, заседание которой прошло 20 февраля.

В пресс-службе Минфина «ФВ» рассказали, что не знают об отдельном законопроекте, и отметили, что подготовка отдельных отраслевых законов о государственных закупках концептуально не поддерживается: это противоречит принципу единства контрактной системы.

«Закупки любых товаров, работ, услуг должны осуществляться в соответствии с порядком, предусмотренным Договором ЕАЭС (44-ФЗ указанному порядку полностью соответствует). То есть, любая попытка отдельного закона неизбежно влечет обязательное соответствие выводимого порядка закупок Договору ЕАЭС, а значит и 44-ФЗ», — назвали в ведомстве еще одну причину невозможности создания отдельного закона о госзакупках лекарств.

В ФЗ-44 есть возможность закупать лекарство конкретного торгового наименования, в случае обеспечения разработки Минздравом соответствующего перечня лекарств, закупаемых по конкретному торговому наименованию (то есть без эквивалента), а не по международному непатентованному наименованию, отметили в ведомстве на вопрос о разработке особых форм закупок лекарств.

«К закупкам допускаются лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию в соответствии с ФЗ-61, в том числе прошедшие экспертизу качества и экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения. Таким образом, к участию в закупках в настоящее время на равных условиях допущены все лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию», — заключили в пресс-службе Минфина.

Елена Калиновская

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