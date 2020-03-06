Законопроект о принудительном использовании патента при производстве предназначенных для экспорта лекарств внесен в Госдуму

Правительство РФ 3 марта внесло в Госдуму разработанный Минобранауки законопроект, позволяющий использовать патенты на лекарственные препараты без согласия правообладателя с целью их экспорта. Правительство РФ 3 марта внесло в Госдуму разработанный Минобранауки законопроект, позволяющий использовать патенты на лекарственные препараты без согласия правообладателя с целью их экспорта.

Документ предполагает дополнение четвертой части Гражданского кодекса статьей 1360.1, дающей право Правительству РФ в предусмотренных регламентом ВТО случаях принимать решение о принудительном использовании патентов для производства лекарств, предназначенных к экспорту в страны, остро в них нуждающиеся.

Патентообладатель при этом будет уведомлен и получит «соразмерную» компенсацию. Размер и порядок расчета выплат, а также перечень ситуаций, в которых возможно принудительное использование патента, документом не оговариваются.

Патентообладатель, согласно законопроекту, должен быть уведомлен о размере партии производимого дженерика, а сам препарат – иметь специальную маркировку для предотвращения повторного экспорта.

Разработка документа Минобрнауки началась в сентябре 2018 года.

В ноябре 2019 года в Госдуму был внесен законопроект о принудительном лицензировании, разрешающий использование патентов без согласия правообладателей в случаях внутренней потребности в лекарственном средстве. Документ также предусматривал выплату «соразмерной» компенсации, объем и порядок выплаты которой будет определять Правительство РФ.

Инициатором разработки этого законопроекта выступила ФАС. В феврале 2020 года служба разработала проект правительственного постановления, согласно которому владелец патента, в случае принудительного использования его изобретения, сможет получить от 1 млн до 5 млн рублей.