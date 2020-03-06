Takeda продает портфель своих препаратов в Латинской Америке на 825 млн долларов

Японская компания Takeda Pharmaceutical объявила о заключении соглашения по продаже целого ряда своих препаратов в Латинской Америке компании Hypera SA, крупнейшей фармацевтической компании Бразилии, занимающей лидирующие позиции на фармрынке. Как сообщается общая стоимость сделки оценивается в 825 млн долларов.

Портфель препаратов включает в себя как рецептурные, так и безрецептурные лекарственные средства, продающиеся в Бразилии, Мексике, Аргентине, Колумбии, Эквадоре, Панаме и Перу.

По информации компании, Такеда по-прежнему намерена присутствовать на развивающихся рынках и в Латинской Америке, но это продажа позволит компании сосредоточиться ключевых направлениях бизнеса – на инновационных лекарствах в области гастроэнтерологии, редких заболеваний, плазменной терапии, онкологии и неврологии.

Нужно сказать, что это уже пятая продажа Takeda за последние 12 месяцев, способствующая достижению цели компании по продаже непрофильных активов на сумму около 10 млрд долларов.

В 2018 году часть продуктов, входящих в данную сделку – Neosaldina®, Nesina® и Dramin®, принесли около 215 млн долларов.

gmpnews