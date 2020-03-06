Рикардо Мартин назначен управляющим директором сектора медизделий и оборудования J&J

ООО «Джонсон & Джонсон» объявляет о назначении Рикардо Мартина на позицию Управляющего директора сектора изделий медицинского назначения и оборудования в России и СНГ, начиная с 2 марта 2020 года. Данное назначение вступило в силу в связи с переходом Юлии Марковой, занимавшей позицию Управляющего директора сектора с 2013 года, на другую позицию в рамках Johnson & Johnson.

Рикардо Мартин присоединился к компании Johnson & Johnson в ноябре 2019 года в качестве главы стратегического направления кластера развивающихся рынков региона Европы, Ближнего Востока и Африки. Его приход в компанию привнес значительную международную экспертизу и обширный опыт, полученный в течение 23-летней карьеры в компании Unilever, где он начинал работу в функции Supply Chain, продолжив затем в продажах, маркетинге и общем руководстве. В последнее время Рикардо был Вице-президентом направления «Красота и Персональный уход» самого динамично развивающегося бизнеса компании Unilever на одном из самых значимых рынков в мире, в России. Он также параллельно возглавлял концерн «Калина», лидера российского рынка в продукции по уходу и красоте.

На протяжении своей карьеры Рикардо жил и работал в Буэнос-Айресе, Праге, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Москве, и его особой гордостью стало построение высокоэффективных команд.

Рикардо является выпускником совместной программы MBA Лондонской школы экономики, HEC Париж и нью-йоркской школы NYU Stern.

gmpnews