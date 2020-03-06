Takeda завершила сделку по продаже безрецептурных и непрофильных активов швейцарской Acino

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда Фармасьютикал Компани Эл-Ти-Ди») объявила об успешном завершении сделки по продаже отдельных безрецептурных и непрофильных активов швейцарской компании Acino («Асино») в странах Ближнего Востока и Африки, говорится на сайте компании.

Сумма сделки, о которой было объявлено в середине октября 2019 года, составляет более 200 млн долл. США.

Под условия сделки подпадают около 30 препаратов. В других регионах эти препараты будет продавать Takeda.

По условиям соглашения около 270 сотрудников японской компании, в основном специалисты в области продаж и маркетинга, получат работу в Acino. Кроме того, компании договорились, что в течение ряда лет Takeda продолжит производство этих препаратов для Acino.

Ранее Takeda также продала ряд своих активов, чтобы сосредоточиться на R&D в пяти ключевых направлениях бизнеса. В мае прошедшего года компания продала Novartis («Новартис») права на офтальмологический препарат Xiidra за 5,3 млрд долл., а в июле — права на TachoSil компании Ethicon («Этикон») за 400 млн долл. TachoSil — хирургический пластырь, применяющийся для остановки кровотечений.

В ноябре 2019 года Takeda продала непрофильные активы в России и СНГ немецкой компании STADA Arzneimittel AG («Штада Арцнаймиттель АГ») за 660 млн долл.

Takeda намерена использовать полученные в результате этих сделок средства на снижение долгового бремени.

Илья Дугин

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