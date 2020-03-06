В Минздраве рассказали о сроке регистрации «Фризиума»

Срок регистрации «Фризиума» в России зависит от того, когда будет получен стандартный образец препарата.

Компания Sanofi, занимающаяся регистрацией сильнодействующего препарата «Фризиум» (МНН клобазам) в России, ожидает получить от западного партнера разрешение на ввоз стандартного образца препарата для завершения экспертизы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елену Максимкину.

«Как только образец поступит, то уже требуется незначительное количество времени для того, чтобы провести анализ сравнения качества стандартного образца и представленных промышленных образцов», — рассказала она ТАСС.

Ранее Максимкина сообщала, что образцы «Фризиума» в РФ должны были быть готовы в декабре 2019 года, а завершение экспертизы препарата планировалось в марте 2020 года.

По словам Максимкиной, сейчас обеспечить пациентов необходимым количеством данного препарата и других позволяет вступивший в силу с 1 марта закон, разрешающий ввоз в страну незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. Представитель Минздрава отметила, что до ввода препарата на рынок недостающие объемы будут профинансированы и ввезены.

Фото: Игорь Чунусов

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