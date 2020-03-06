Коллегия ЕЭК разработала руководство по определению начала отсчета срока годности лекарств

Коллегия Евразийской экономической комиссии разработала руководство по исчислению даты начала отсчета срока годности готовых лекарственных форм лекарственных препаратов, в том числе применяемых в ветеринарии, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС.

Дата выпуска серии лекарственного препарата означает дату подписания уполномоченным лицом документа (разрешения на реализацию серии лекарственного препарата), подтверждающего соответствие серии лекарственного препарата требованиям, установленным лицензией на его производство, регистрационным досье и Правилами надлежащей производственной практики ЕАЭС, пишет «КонсультантПлюс».

Приводится в числе прочего порядок исчисления выпуска серии лекарственного препарата, даты производства лекарственного препарата, истечения срока годности лекарственного препарата.

Отмечается, что руководство не применяется в отношении биологических лекарственных препаратов (вакцин, сывороток, токсинов и аллергенов), а также лекарственных препаратов, полученных с применением биотехнологических методов.

В приложении приведены примеры расчета истечения срока годности готовых лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения и ветеринарных лекарственных препаратов со сроком годности 24 месяца.

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