В США и ЕС уменьшилось количество орфанных препаратов

Количество препаратов, которым был присвоен статус орфанных (Orphan Drug Designation, ODD), снижается с 2014 года как в США, так и в Европе, сообщает European Pharmaceutical Review. Это следует из проведенного компанией GlobalData исследования рынка.

В интервале между 2014 и 2019 годами число ODD, присвоенных EMA, сократилось на 49%, FDA – на 8%, отметил аналитик GlobalData Квентин Хорган. По мнению того же аналитика, удивительно, что у FDA вообще наблюдается снижение. Ведь 2017 год стал рекордным для ведомства по числу присвоенных ODD.

По данным GlobalData, ускоренная процедура регистрации, налоговые льготы и увеличенный период действия эксклюзивных прав на орфанные препараты представлялись привлекательными в течение ряда лет. Однако, считают в компании, напряженные бюджеты в здравоохранении и высокие цены на эти препараты означают неопределенность их будущего.

Хорган, в частности, сослался на кампанию по выбору президента США и сенаторов Уоррена и Сандерса, стремящихся внедрить агрессивную политику ценообразования, чтобы обуздать фармотрасль. Он также упомянул предложенный сенатором Пелоси законопроект HR3 Lower Drug Costs Now Act (О немедленном снижении расходов на лекарства), в котором речь идет о ценах на рецептурные ЛП.

Хорган пояснил, что влияние происходящих политических изменений на орфанные препараты неясно. Несмотря на уменьшение числа присвоенных ODD в последние несколько лет, доля орфанных препаратов в общем числе ЛП, одобренных FDA за последние 20 лет, увеличилась.

В GlobalData также отметили, что около трети препаратов в разработке, внесенных в базу данных компании, предназначены для лечения редких заболеваний. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе компаний к разработке нишевых ЛП. При этом регуляторы могут присваивать ODD все реже.

Татьяна Кублицкая

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