Минпромторг не исключил роста цен на лекарства из-за смены поставщиков фармсубстанций

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, пока проблем с поставками нет.

Фармпроизводители изучили возможность смены поставщиков фармсубстанций на фоне коронавируса в Китае, но это может привести к росту цен, пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Мантурова. По его словам, пока проблем с поставками нет.

«Такая возможность существует, но нужно понимать, что процесс замены лекарственных субстанций занимает, во-первых, достаточно длительное время, а второе – это может повлиять, в том числе, на увеличение цены самого лекарственного препарата», – цитирует ТАСС главу Минпромторга.

По его словам, на сегодняшний день конкретной проблемы нет, но фармпроизводители заранее проработали возможность перехода на других поставщиков.

«Если такое вдруг понадобится, то мы вместе с Минздравом оперативно отработаем данное решение», – сказал он. Министр пояснил, что пока речь идет о формировании резерва и запасов по этим компонентам.

Фото: minpromtorg.gov.ru

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