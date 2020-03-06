Запрет на экспорт субстанций и готовых форм в Индии вызвал панику в Европе

Запрет индийских властей на экспорт 26 активных фармсубстанций (АФИ) и готовых лекарственных форм вызвал панику среди европейских фармпроизводителей, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Совета по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil).

По словам индийского регулятора, это окажет значительное негативное влияние на бизнес.

Как отметил председатель Pharmexcil Динеш Дуа (Dinesh Dua), некоторые запрещенные к экспорту АФИ широко применяются для производства лекарств в Европе и США.

По его словам, он ежедневно получает множество звонков из европейских стран, поскольку на долю Индии приходится 26% поставок дженериков в Европу.

На долю запрещенных для экспорта субстанций и готовых лекарственных форм приходится 10% всего объема экспортных поставок фармпродукции из Индии. Среди них ряд антибиотиков, а также популярное болеутоляющее средство «Парацетамол».

В США на долю индийских компаний приходится 24% импорта дженериков. По словам представителя FDA, регулятор пытается определить масштаб последствий запрета на поставки в США.

В обращении в Министерство внешней торговли Индии топ-менеджер Pharmexcil указал, что запрет на экспорт субстанций и готовых лекарственных средств может нанести ущерб имиджу Индии как глобального поставщика дженериков. «Многие из запрещенных к экспорту продуктов уже находятся в портовых складах и готовы к отправке», — говорится в обращении. Экспортеры не только понесут финансовые убытки, будет подорвана их репутация.

Pharmexcil настаивает, чтобы субстанции и готовые препараты, предназначенные для экспорта до запрета, были отправлены заказчикам.

По словам Динеша Дуа, к отправке готова продукция на сумму около 10 млн долл.

Pharmexcil представляет интересы как индийских, так и зарубежных компаний, в т.ч Pfizer («Пфайзер») и Abbott («Эбботт»).

Индийские фармкомпании закупают около 70% необходимых АФИ в Китае.

Илья Дугин

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