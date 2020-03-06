Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у предприятий ОПК без торгов

Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам (госорганам, школам, больницам и другим получателям бюджетных средств) право закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика на срок до двух лет, пишет РБК.

«Ростех» предлагает распространить преференцию на закупки готовой к использованию радиоэлектроники — как отдельных видов оборудования, например телекоммуникационного, оптического или медицинского, так и сложных системных проектов (цифровизация промышленности, энергетики, ЖКХ и др.), пояснил изданию представитель корпорации.

«Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов — конкурентных или нет — ему приобрести», — отметил он.

В письме Мишустину Чемезов также просит правительство поддержать законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.

Инициатива также обязывает заказчика продлевать торги, если на них не подано ни одной заявки от российского производителя (закупать товар или услуги иностранного происхождения можно будет только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской заявки).

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