«Катрен-Стиль» удержал лидерство по популярности среди интернет-СМИ для фармацевтов

Компания Ipsos провела осеннюю волну 2019 года регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», посвященного изучению аптечной практики России. Одна из составляющих исследования – данные по оценке использования первостольниками и менеджерами аптек отраслевых интернет-сайтов в профессиональной деятельности.

В осенней волне 2019 года исследования Pharma-Q компания Ipsos впервые разделила оцениваемые респондентами специализированные интернет-сайты на группы: «Сайты периодических медицинских изданий», «Социальные сети, форумы», «Информационные порталы» и «Сайты поиска и бронирования/заказа препаратов в аптеках».

В группе «Сайты периодических медицинских изданий» сетевой журнал «Катрен-Стиль» занимает лидирующую позицию по охвату пользователей из числа сотрудников аптек – 58,9% респондентов отметили посещение этого сайта. При этом доля менеджеров по закупкам, отметивших, что они являются читателями этого интернет-издания, выше (68,7%), чем среди первостольников (54,2%). На втором месте (41,4%) располагается издание «Фармацевтический вестник». Третье место с охватом аудитории в 21,2% занимает журнал «Da Signa».

Кроме того, «Катрен-Стиль» занимает первое место среди сайтов периодических медицинских изданий по удобству и важности. Более трети всех респондентов поставили сайту максимальную оценку по этому параметру.

Источник: Ipsos, Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», осень 2019.

Выборка: 1480 провизоров первого стола и 583 менеджера по закупкам из 27 городов России.

«Катрен-Стиль» также занимает первое место по частоте обращения пользователей к сайту: 12,6% респондентов используют его 1 раз в неделю и чаще, 20,1% — 2-3 раза в месяц и четверть опрошенных (25,4%) – раз в месяц и реже.

В рамках исследования Pharma-Q, компания Ipsos представила данные по различным видам профессионального дистанционного обучения. В целом хотя бы одним из видов такого обучения: вебинары, онлайн-консультации с экспертами, сертификация и профессиональная подготовка – пользуются 67,7% провизоров первого стола и 76,4% менеджеров по закупкам.

Среди провизоров, использующих хотя бы одну из существующих на рынке платформ для онлайн-обучения, обращение к сайту «Катрен-Стиль» как платформе для дистанционного обучения отметили 17,8%. Таким образом издание заняло третье место после собственных разработок аптечных сетей (34,1%) и платформы «Фармзнание» (26%). Позиции вебинаров сайта «Катрен-Стиль» выше среди смешанной аудитории – первостольников и менеджеров: использование платформы отмечают 21,6% опрошенных сотрудников аптечных организаций, что на 4,5% больше, чем весной 2019 года.

Позиция сайта «Катрен-Стиль» как платформы для обучения выше среди менеджеров, ответственных за закупки: второе место (29% среди использующих удаленное обучение). В сравнении с прошлой волной исследования этот показатель вырос на 6,2%. Кроме того, «Катрен-Стиль» занял второе место по частоте использования среди менеджеров по закупкам, уступив только собственным платформам для обучения, разработанным аптечными сетями.

Доля менеджеров по закупкам, оценивших удобство сайта «Катрен-Стиль» как обучающей платформы на максимальные пять баллов, увеличилась за год с 14,9 до 22,1%, что обеспечило сайту второе место по этому показателю.

Согласно Google Analytics, среднемесячная посещаемость сайта в 2019 году составила 190 224 пользователей. В 2018 году аналогичный показатель достигал 130 043 пользователей. Таким образом, рост составил 46%. Аналогичная ситуация наблюдается и с количеством просмотров статей. Среднемесячный показатель 2018 года зафиксирован на отметке 291 800 просмотров, в 2019 году этот показатель вырос до 411 276 просмотров (+40% год к году).

В 2019 году на сайте «Катрен-Стиль» было проведено 57 рекламных и редакционных вебинаров со средней посещаемостью в 597 участников. В сравнении с 2018 годом средняя посещаемость вебинаров выросла на 47%.

Источник: АО НПК «Катрен»

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