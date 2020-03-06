Takeda продаст непрофильные активы в Латинской Америке

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical («Такеда Фармасьютикал») объявила о продаже непрофильных активов в Латинской Америке бразильской компании Hypera Pharma («Хайпера Фарма»), сообщает Pharma Japan. Сумма сделки – 825 млн долл. США.

Takeda продает некоторые активы, в т.ч. в Латинской Америке, чтобы снизить долговое бремя, возникшее в результате сделки по приобретению Shire («Шайер»).

Под условия сделки подпадают 18 наименований безрецептурных и рецептурных препаратов, продающихся в Бразилии, Мексике, Аргентине, Колумбии, Эквадоре, Панаме и Перу. Среди них Nesina (алоглиптин) и ряд препаратов, права на которые перешли к Takeda после приобретения Nycomed («Никомед»).

По условиям сделки, завершение которой запланировано на II квартал 2020 года, около 300 сотрудников Takeda, занятых в продвижении подпадающих под сделку препаратов, получат возможность работать в бразильской компании.

Компании также заключили соглашение, согласно которому Takeda будет производить указанные препараты и поставлять бразильской компании.

Днем ранее Takeda завершила сделку по продаже безрецептурных и непрофильных активов швейцарской Acino («Асино»). Под ее условия подпадают активы в странах Ближнего Востока и Африки. Сумма сделки – 200 млн долл.

Илья Дугин

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