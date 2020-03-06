В Китае одобрили тоцилизумаб для лечения осложнений COVID-19

Китайский регулятор одобрил применение противовоспалительного препарата тоцилизумаб для лечения тяжелых осложнений COVID-19, сообщает Reuters.

Препарат предназначен для лечения пациентов с синдромом избыточного высвобождения цитокинов, или цитокиновым штормом, который является причиной полиорганной недостаточности у отдельных пациентов с COVID-19.

Как указано в новых рекомендациях Национальной комиссии по здравоохранению Китая, тоцилизумаб может применяться для лечения пациентов с серьезным поражением легких и высоким уровнем цитокина интерлейкина-6.

Кроме того, препарат включен в клинические исследования с участием 188 пациентов с коронавирусной инфекцией, завершить которые планируют к 10 мая.

Тоцилизумаб одобрен в США, ЕС и России для лечения ревматоидного артрита, ювенильных артритов и гигантоклеточного артериита.

По данным drugs.com, в 2017 году препарат одобрен для лечения синдрома избыточного высвобождения цитокинов при применении CAR-T терапии.

Илья Дугин

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