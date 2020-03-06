Сергей Краевой покинул пост замминистра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 марта.

Как пишет портал Medvestnik.ru, чиновник покинул пост по собственному желанию. Подлинность документа подтвердили в Минздраве. Позже распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце февраля 2020 года члены диссертационного совета при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава 21 февраля единогласно проголосовали за лишение Краевого ученой степени доктора медицинских наук.