Давид Мелик-Гусейнов стал вице-губернатором Нижегородской области

Бывший директор Департамента проектной деятельности Минздрава России Давид Мелик-Гусейнов назначен заместителем губернатора Нижегородской области по социальной политике. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Глеб Никитин.

«У Давида Валерьевича более чем 20-летний опыт работы в системе здравоохранения. Это профессионал, который показал себя как блестящий проектный менеджер и управленец. Работая в федеральном Минздраве, именно он в значительной степени курировал разработку методологии нацпроекта «Здравоохранение». То, что удалось привлечь его на работу в Нижегородский регион, настоящая удача», – сказал он.

По словам главы региона, в должности заместителя губернатора по социальным вопросам Мелик-Гусейнов сконцентрируется на реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование». «Фронт работ очень большой, но я уверен, что опыт работы Давида Валерьевича в правительстве Москвы и Министерстве здравоохранения Российской Федерации помогут выполнить все поставленные задачи и улучшить качество жизни нижегородцев», — добавил губернатор.

О новом месте работы на своей странице в Facebook сообщил и Давид Мелик-Гусейнов.

«Я принял приглашение сильного Глеба Никитина войти в правительство Нижегородской области и возглавить социальный блок. Осознаю всю ответственность сделанного выбора. И понимаю, что могу принести реальную пользу», – написал он.

Давид Мелик-Гусейнов назвал себя «неформатным чиновником», для которого важнее «живые голоса, а не сводные отчеты».

До 4 марта должность вице-губернатора по социальному блоку в области занимал Андрей Гнеушев. Сегодня он назначен замгубернатора по внутренней политике.

Месяц назад Мелик-Гусейнов был назначен главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения, директором центра «Медицинские продукты и сервисы» Сбербанка. По сообщению пресс-службы кредитной организации, планировалось, что он будет отвечать за развитие бизнеса Группы «Сбербанк» в сфере здравоохранения. До этого он чуть более года работал в Минздраве, а предыдущие четыре года возглавлял «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) Департамента здравоохранения города Москвы.

Фото: Олег Кирюшкин

Ольга Коберник

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