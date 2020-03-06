FDA предупредило о киберуязвимости ряда имплантируемых кардиостимуляторов и глюкометров

Американский регулятор предупредил медиков и производителей о том, что отдельные модели имплантируемых кардиостимуляторов и глюкометров подвержены уязвимости SweynTooth сообщает RAPS.

Эти устройства могут подвергаться кибератакам, в результате которых они могут полностью выйти из строя или перестать работать в заданном режиме.

Эксперты в области кибербезопасности выяснили, что уязвимость SweynTooth связана с технологией беспроводной связи «Bluetooth с низким энергопотреблением» (BLE), позволяющей двум устройствам обмениваться информацией для осуществления предусмотренных функций экономя при этом заряд батареи.

Как отметили в FDA, информации о подтвержденных нежелательных событиях, связанных с отказом устройств, пока не поступало.

Между тем, FDA известно о проблемах с кибербезопасностью у ряда компаний, в т.ч. Texas Instruments, NXP, Cypress, Dialog Semiconductors, Microchip, STMicroelectronics и Telink Semiconductor.

Илья Дугин

pharmvestnik