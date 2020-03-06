Мишустин запретил вывозить из России респираторы, бинты и противочумные костюмы

Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны отдельных видов медицинской продукции, в том числе респираторов, медицинских масок, бинтов, противочумных костюмов и т.п.. Об этом говорится в постановлении от 2 марта №223, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Копия документа есть у «ФВ».

Запрет на вывоз

Ограничение начало действовать с даты подписания документа (2 марта) и завершится 1 июня. Исключение сделают для вывоза продукции в рамках гуманитарной помощи и физическими лицами для личного использования, говорится в документе.

Запрет вводится со ссылкой на ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе («Исключения из порядка функционирования внутреннего рынка товаров»). Мера объясняется обеспечением охраны жизни и здоровья людей.

Премьер поручил Минэкономразвития уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета и предложить ей ввести такой же запрет на таможенной территории ЕАЭС.

Минпромторг займется ежеквартальным мониторингом реализации постановления.

Что попало в список

К документу есть приложение со списком изделий, попавших под запрет:

Респираторы (для работы с защитными очками 3-й степени защиты и противоаэрозольные);

Герметичные защитные очки;

Полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами;

Фильтры для полнолицевой маски противоаэрозольные;

Одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;

Противочумный костюм I типа многоразовый;

Бахилы особо прочные;

Маски, бинты, вата, марля;

Средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений;

Перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные;

Перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные;

Маски медицинские из нетканых материалов, одноразовые и для многократного применения;

Халаты медицинские хирургические одноразовые и для многоразового использования;

Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные;

Комплект одежды врача, защитный;

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи;

Комплект белья и одежды стерильный для операционных;

Комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

Дыхательное оборудование и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

С чем связано эмбарго

Запрет введен на фоне угрозы коноронавируса. К 3 марта по всему миру, согласно данным South China Morning Post, заразилось 92 тыс. человек. Из них 80 тыс. — в Китае, передает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. От болезни погибли 3127 человек.

Ранее болезнь выявили у москвича, вернувшегося в Россию из Италии. Вирус обнаружили и у троих россиян, отдыхавших на круизном лайнере Diamond Princess. Их вместе со специалистами, проводившими эвакуацию, разместили на карантин в Казани.

Новости про коронавирус привели к ажиотажному спросу на медицинские маски в России. СМИ сообщали про их дефицит из-за всплеска продаж.

В начале февраля президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему, что в некоторых местах цены на маски выросли до 70–100 руб.

В начале марта в Думу внесли законопроект о регулировании цен на лекарства, не включенные в ЖНВЛП, в случае эпидемий. Правительство сможет устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемии.

Владимир Дергачев

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