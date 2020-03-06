Мишустин запретил вывозить из России респираторы, бинты и противочумные костюмы

Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны отдельных видов медицинской продукции, в том числе респираторов, медицинских масок, бинтов, противочумных костюмов и т.п.. Об этом говорится в постановлении от 2 марта №223, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Копия документа есть у «ФВ».
Запрет на вывоз
Ограничение начало действовать с даты подписания документа (2 марта) и завершится 1 июня. Исключение сделают для вывоза продукции в рамках гуманитарной помощи и физическими лицами для личного использования, говорится в документе.
Запрет вводится со ссылкой на ст. 29 Договора о Евразийском экономическом союзе («Исключения из порядка функционирования внутреннего рынка товаров»). Мера объясняется обеспечением охраны жизни и здоровья людей.
Премьер поручил Минэкономразвития уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета и предложить ей ввести такой же запрет на таможенной территории ЕАЭС.
Минпромторг займется ежеквартальным мониторингом реализации постановления.
Что попало в список
К документу есть приложение со списком изделий, попавших под запрет:
- Респираторы (для работы с защитными очками 3-й степени защиты и противоаэрозольные);
- Герметичные защитные очки;
- Полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами;
- Фильтры для полнолицевой маски противоаэрозольные;
- Одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;
- Противочумный костюм I типа многоразовый;
- Бахилы особо прочные;
- Маски, бинты, вата, марля;
- Средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений;
- Перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные;
- Перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные;
- Маски медицинские из нетканых материалов, одноразовые и для многократного применения;
- Халаты медицинские хирургические одноразовые и для многоразового использования;
- Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные;
- Комплект одежды врача, защитный;
- Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи;
- Комплект белья и одежды стерильный для операционных;
- Комбинезоны и халаты медицинские хирургические;
- Дыхательное оборудование и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.
С чем связано эмбарго
Запрет введен на фоне угрозы коноронавируса. К 3 марта по всему миру, согласно данным South China Morning Post, заразилось 92 тыс. человек. Из них 80 тыс. — в Китае, передает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. От болезни погибли 3127 человек.
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Владимир Дергачев
pharmvestnik