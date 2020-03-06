В Госдуму внесен законопроект о регулировании цен на лекарства во время эпидемий

В Госдуму внесен законопроект о регулировании цен на лекарства, не включенные в ЖНВЛП, в случае эпидемий. Правительство сможет устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемии.

Изменения в статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» опубликованы на официальном портале Госдумы.

Если в течение 30 дней при угрозе эпидемии и ЧС рост цен на препараты и медицинские изделия, не включенные в перечень ЖНВЛП, составит 30% и более, правительство сможет установить предельные цены на срок не более 90 дней, гласит законопроект № 913136-7.

Согласно решению Комитета Госдумы по охране здоровья, уже в марте нижняя палата парламента рассмотрит законопроект в первом чтении.

Руслан Мавлиханов

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