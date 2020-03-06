Минздрав РФ отменил государственную регистрацию трёх препаратов, включая Ультрапрокт®

Министерством здравоохранения РФ в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» приняты решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственных препаратов, включая комбинированный противовоспалительный препарат и синтетический аналог пептидного гормона:

Ультрапрокт® (флуокортолона гексонат + флуокортолона пивалат + цинхокаина гидрохлорид) – мазь ректальная; регистрационное удостоверение П N014591/02 от 21.11.2008 г. выдано АО «БАЙЕР», Россия; производитель Байер Хелскэр Мануфэкчуринг С.Р.Л., Италия;

Мелоксикам – раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-003170 от 31.08.2015 г. выдано ООО «Тривиум-XXI», Россия; производитель ООО «Славянская аптека», Россия;

Окситоцин Гриндекс (окситоцин) – раствор для инъекций, 5 МЕ/мл; регистрационное удостоверение П N016106/01 от 01.04.2011 г. выдано АО «Гриндекс», Латвия; производитель АО «Гриндекс», Латвия.

Все решения были приняты на основании подачи заявлений владельцами (уполномоченным юридическим лицом) регистрационных удостоверений.

gmpnews